Economia&Lavoro

Caro-ombrellone, la Sicilia va controcorrente: ecco i veri prezzi

In Sicilia i lidi più economici d'Italia. Nonostante i rincari, i prezzi di lettini e ombrelloni restano i più bassi.
di Marta Russo
lettura in 3 minuti

In un’estate segnata dal dibattito sul caro-prezzi, la Sicilia si distingue come un’isola felice per i bagnanti, registrando un primato nazionale: i suoi lidi e le sue spiagge attrezzate sono le più convenienti d’Italia. Nonostante un inevitabile adeguamento dei listini, i rincari si mantengono contenuti.

A fare il punto della situazione è la FIBA Confesercenti Sicilia, che conferma come gli aumenti medi si attestino intorno al 6%, una percentuale che, seppur la più alta a livello di crescita, permette all’isola di mantenere i prezzi più bassi dello stivale. Mentre in altre regioni si toccano picchi di 90 o 120 euro, in Sicilia noleggiare un ombrellone e due lettini per l’intera giornata ha un costo medio che si aggira sui 25-30 euro.

In un’intervista rilasciata a Sky News, un operatore del settore spiega la variabilità delle tariffe: “Il costo di una giornata da noi, come da molti colleghi, può variare dai 10 ai 40 euro a coppia. Dipende tutto dalla tipologia di servizio richiesto: c’è una bella differenza tra viaggiare con una 500 e farlo con una Mercedes”. L’aumento, seppur minimo, è una conseguenza diretta dell’incremento dei costi dei beni primari che anche le aziende balneari devono sostenere. “Subiamo anche noi questi aumenti e qualcuno ha dovuto adeguare i listini, considerando che la nostra stagione lavorativa dura in media dai quattro ai sei mesi”, precisa l’imprenditore.

Tuttavia, sul settore delle spiagge attrezzate si allunga l’ombra dell’annosa questione delle concessioni balneari. L’incertezza sul futuro preoccupa gli imprenditori che hanno investito tempo e risorse. “Guardiamo al futuro con preoccupazione dal punto di vista imprenditoriale, appellandoci al diritto al lavoro e d’impresa sancito dalla Costituzione”, spiega l’intervistato. “Le nostre sono aziende costruite con fondi propri, sudore e capacità, trasformando luoghi prima in stato di abbandono in marchi riconosciuti. Perché, dopo aver creato valore e occupazione, pagando tasse e battendo scontrini, dovremmo essere costretti ad andarcene per far posto a qualcun altro?”.

Questo clima di incertezza si somma al problema delle poche spiagge libere rimaste, spesso affollate e con meno servizi. Nonostante tutto, specialmente nella settimana di Ferragosto, assicurarsi un posto al sole con lettino e ombrellone rimane un rito irrinunciabile per siciliani e turisti.

News suggerite per te:

  1. “Basta fango su di noi”: la rivolta dei balneari siciliani contro le accuse di caro-prezzi
  2. In Sicilia le spiagge sono le più economiche d’Italia
  3. Ristrutturazione fantasma ma crediti veri, nei guai due fratelli: sequestro da 200 mila euro
  4. Sicilia Express, la mossa anti caro-voli: confermato il treno per l’estate
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Colpo da film in via Emilia: entrano in casa senza scasso e portano via la cassaforte con l’ascensore
Cronaca
Ferragosto, Lagalla vieta feste, festini e bivacchi alla Favorita e nelle spiagge
Politica
Atterrano a Palermo con le valigie piene di sigarette, così due passeggeri sono finiti nei guai (e in carcere)
Cronaca
Tragedia in Sicilia, lo schianto e poi il silenzio: addio a Samuele, morto a 15 anni
Cronaca