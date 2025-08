Festa finisce in dramma nel palermitano: ventenne annega in piscina

Una notte di festa si è trasformata in tragedia a Bagheria. Una ragazza di soli 20 anni è stata trovata senza vita in una piscina, durante un party privato che si stava tenendo in una villa.

Stando a una prima ricostruzione, la giovane stava partecipando all’evento insieme ad alcuni amici. Il dramma si è consumato in pochi istanti: per motivi ancora tutti da accertare, la ragazza è finita in acqua e non è più riuscita a riemergere. Quando è stata ritrovata, per lei non c’era purtroppo già più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce sull’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa, anche se l’ipotesi più accreditata resta quella del tragico incidente. Sotto shock gli amici e tutti i presenti alla festa, ascoltati dagli inquirenti per raccogliere elementi utili a ricostruire quegli attimi fatali.