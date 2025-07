Meteo Sicilia, sarà un agosto anomalo: niente afa e temperature giù

L’estate entra nel vivo in Sicilia, con tanti siciliani e turisti pronti a godersi le meritate ferie. La buona notizia? Il caldo feroce delle scorse settimane sembra essere solo un lontano ricordo, e le previsioni indicano che questa tregua durerà almeno per tutta la prima decade di agosto.

Fatta eccezione per un lieve e temporaneo rialzo delle temperature atteso nel weekend, l’inizio della prossima settimana vedrà l’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa. Questo non significa che farà freddo, ma le temperature si assesteranno su valori più miti, a tratti anche al di sotto delle medie stagionali, specialmente nelle zone interessate da qualche instabilità passeggera.

Insomma, ci aspetta una “bella estate” dal sapore di una volta, con un clima piacevole e più sopportabile. E per Ferragosto? Per ora, il ritorno del temuto anticiclone africano sembra un’ipotesi remota, per la gioia di chi sogna una festa al riparo dalla canicola. Le previsioni a lungo termine però potrebbero portare delle sorprese e nulla è scontato.