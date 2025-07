Movida selvaggia in centro: il Malox occupa una villetta pubblica, scatta il maxi-sequestro

Sequestro e sanzioni nel cuore della movida palermitana. Gli agenti della polizia municipale, insieme ai carabinieri, hanno messo i sigilli allo storico locale Malox in piazzetta della Canna. L’operazione è scattata in seguito alle numerose proteste dei residenti della zona, esasperati dalla situazione.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il locale si sarebbe allargato ben oltre i suoi confini, arrivando a occupare l’intera villetta comunale adiacente. L’area verde sarebbe stata recintata abusivamente per installare un gazebo, tavoli e sedie, trasformandola di fatto in una pertinenza privata del pub. Stessa sorte sarebbe toccata al cortile della Stufa, un altro spazio pubblico che è stato trovato chiuso da un cancello.

Durante il controllo sono emerse anche diverse irregolarità edilizie, con lavori eseguiti senza alcuna autorizzazione in un’area sottoposta a vincolo monumentale.

Il bilancio dell’operazione è pesante. Sono stati posti sotto sequestro 25 tavoli, 75 sedie, diverse panche, 5 grandi ombrelloni, circa 50 fioriere, tre stufe a fungo per esterno e persino un proiettore professionale con amplificatore e diffusori audio.

Al titolare del locale sono state comminate sanzioni per un totale di 10 mila euro. L’uomo è stato inoltre denunciato per una lunga serie di reati: dall’invasione di suolo pubblico al danneggiamento e deturpamento di beni di interesse storico e artistico. Le accuse includono anche la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, la frode in commercio e la vendita di sostanze alimentari non genuine.