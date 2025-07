Paura sulla Messina-Palermo: camion sfonda il guardrail e vola nella scarpata

Un risveglio complicato questa mattina sull’autostrada A20 Messina-Palermo, dove un camion è finito fuori strada all’altezza di Patti. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:00 al chilometro 69, sulla carreggiata in direzione Palermo.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente del mezzo pesante ha perso improvvisamente il controllo, sfondando il guardrail e terminando la sua corsa in una scarpata. L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area.