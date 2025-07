Passione “bollente” in Sicilia: coppia copula in mare a Marzamemi, il video finisce in rete

Scene inequivocabili, immortalate da smartphone su un tratto di costa tutt’altro che isolato, anzi piuttosto frequentato durante la bella stagione. Una coppia è stata sorpresa in atteggiamenti intimi in pieno giorno, non in una caletta nascosta, ma sulla scogliera del Cavettone, un luogo molto conosciuto tra Marzamemi e Portopalo.

Si sa, l’estate a volte allenta i freni inibitori. Che siano state le vacanze, il sole, l’atmosfera rilassata o la bellezza del posto, chissà quali elementi hanno spinto i due a non curarsi del luogo, dell’orario e della concreta possibilità di essere visti. La coppia, completamente nuda e travolta dalla passione nell’azzurro mare di luglio, si è lasciata andare a effusioni esplicite. Sebbene non ci fossero altri bagnanti nelle immediate vicinanze, la zona è comunque un passaggio abituale.

La scena, purtroppo per loro, è stata ripresa con i telefonini da uno o più guardoni e, come spesso accade, è finita sui alcuni siti, diventando virale in pochissimo tempo. Ora, resta da capire cosa rischiano i due focosi e sfortunati protagonisti per il loro amore “all’aperto”, ma soprattutto quali saranno le conseguenze per chi ha filmato e diffuso online quelle immagini intime e private.