Tentato omicidio a Palermo, un uomo “gambizzato”

Paura a Bonagia, a Palermo, dove un uomo di 54 anni è stato vittima di un agguato. L’allarme è scattato all’angolo tra via Maniace e via dell’Airone, quando alcuni residenti, spaventati dal rumore di diversi colpi di pistola, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi della Scientifica e avviare le indagini. La vittima, ferita alle gambe, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico. Ricoverato nel reparto di Ortopedia, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno seguendo la pista del regolamento di conti. La modalità dell’agguato, con i colpi indirizzati deliberatamente agli arti inferiori, fa pensare a un avvertimento in piena regola, un messaggio intimidatorio più che un tentativo di omicidio. Le indagini della polizia proseguono per fare piena luce sulla vicenda e risalire ai responsabili.