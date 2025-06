Incidente mortale sulla SS122: morto carbonizzato

Una scia di lamiere e fiamme ha segnato una serata di lutto sulla Strada Statale 122 Agrigentina. Un violento scontro frontale ha spezzato la vita di Carmelo Allegro, 59 anni, residente a Serradifalco, e ha causato il ferimento di una giovane.

L’incidente si è verificato quando la Citroen Xsara condotta da Allegro è entrata in collisione con una Bmw. L’impatto, di una violenza devastante, ha accartocciato la Citroen, che si è trasformata in una trappola mortale per il suo conducente. Subito dopo lo schianto, il veicolo ha preso fuoco, non lasciando scampo al 59enne, deceduto sul colpo.

Per estrarre il corpo dalle lamiere contorte è stato necessario un lungo e complesso intervento dei vigili del fuoco.

Alla guida della Bmw si trovava un giovane della provincia di Caltanissetta, uscito illeso dallo scontro. Una ragazza che viaggiava con lui ha invece riportato ferite lievi. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per le cure del caso; le sue condizioni non destano preoccupazione.

I carabinieri sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e avviare le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. I primi accertamenti hanno escluso che i conducenti fossero sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, delineando il quadro di una tragica fatalità. In seguito agli elementi raccolti, la Procura ha deciso di non procedere con l’autopsia sul corpo di Carmelo Allegro, restituendo la salma alla famiglia.