Palermo sotto assedio: traffico bloccato per il concertone di Radio Italia

Venerdì 27 giugno, Palermo si prepara ad accogliere il concerto di Radio Italia al Foro Italico. La città, però, è già in affanno a causa del traffico paralizzato, soprattutto nella zona del concerto. La sospensione della ZTL in via Roma non è stata sufficiente ad alleviare i disagi per gli automobilisti, intrappolati nelle loro vetture sotto un sole cocente con temperature superiori ai 35 gradi.

Code e disagi sulla A19 e in città

Per tutta la mattinata, via Francesco Crispi è stata teatro di lunghe code. Problemi anche sull’autostrada A19 Palermo-Catania, con lunghe code in direzione Palermo a causa del doppio cantiere tra Casteldaccia e Bagheria. Queste difficoltà renderanno complicato l’arrivo in città per molti automobilisti provenienti dalla provincia, in vista del concerto.

Grandi preparativi per l’evento

Per garantire la sicurezza durante l’evento, è previsto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e personale sanitario lungo il perimetro del concerto sul lungomare. La giornata si preannuncia all’insegna della musica e della festa.