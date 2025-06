Tragedia mentre fa lavori in casa, 75enne muore schiacciato da un muro

Una tragica fatalità è costata la vita a Nicolò Salvatore Agostino Spingola, 75 anni. L’uomo, originario di Bagheria ma da tempo residente in Sardegna e volto conosciuto a Sestu, è stato travolto dal crollo di una parete all’interno della sua stessa abitazione. Stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione quando il muro gli è franato addosso, senza lasciargli scampo.

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il pensionato, ex titolare di una storica cartolibreria locale, aveva deciso di effettuare dei lavori di manutenzione. Armato di piccone, avrebbe iniziato a demolire una parete divisoria. All’improvviso, una larga porzione della muratura ha ceduto di schianto, investendolo in pieno.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, testimone della scena. La sua chiamata ai soccorsi è stata immediata, ma per il settantacinquenne non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dell’ambulanza, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sestu, che hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente. I militari hanno eseguito i rilievi all’interno della casa e raccolto la testimonianza della moglie. L’ipotesi principale al momento è quella legata a un cedimento strutturale, forse causato da una valutazione errata della stabilità del muro che l’uomo si apprestava a demolire.