La Sicilia trionfa: il borgo incantato (di Pippo Baudo) conquista tutti

Militello in Val di Catania, un incantevole borgo siciliano in provincia di Catania, è stato proclamato il Borgo dei Borghi 2025. A soli 45 km da Catania e 38 km da Caltagirone, questo paese di 6600 abitanti, vanta un ricco patrimonio storico e culturale.

Il paese natale di Pippo Baudo

Militello in Val di Catania è anche noto per essere il paese natale del celebre conduttore televisivo Pippo Baudo, a cui è dedicata una delle vie principali. Proprio qui, Baudo sposò Katia Ricciarelli nel 1986. Il centro storico, cuore pulsante del borgo, ospita circa 1600 abitanti.

Un gioiello barocco nel cuore della Val di Noto

Con le sue 21 chiese, tra cui la Chiesa della Madonna della Catena e il Monastero di San Benedetto, Militello in Val di Catania è un vero gioiello architettonico. Influenzato dallo stile barocco, il borgo fa parte del patrimonio Unesco della Val di Noto. La sua bellezza è stata presentata dalla ballerina Giusy Garrasi e dallo studente Niccolò Vaccaro, che ne hanno illustrato storia, natura e tradizioni.

Un risultato eccezionale per la Sicilia

L’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha espresso grande soddisfazione per la vittoria di Militello in Val di Catania, definendola un risultato eccezionale per un comune che, grazie alle sue straordinarie testimonianze di architettura tardo barocca, era già stato inserito nella lista del patrimonio Unesco insieme ad altre città della Val di Noto. Amata ha sottolineato l’impegno del territorio per la crescita culturale e turistica, che crea nuove opportunità economiche per le attività locali e i residenti. L’assessore ha inoltre ribadito l’impegno dell’assessorato a sostenere uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità in tutta l’isola, valorizzando anche i borghi meno conosciuti. Tra le specialità culinarie locali, spicca la scacciata militellese.