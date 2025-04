Allerta meteo Sicilia, previsioni del 23 aprile

Dopo una Pasqua e Pasquetta serene, per il 23 aprile è prevista nuova allerta meteo gialla in Sicilia orientale, con possibili rovesci e temporali nelle province di Catania, Siracusa e Messina. Non sono attese tuttavia condizioni meteo particolarmente avverse.

Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Isolate precipitazioni interesseranno anche le zone centrali dell’isola.

Previsti venti forti sui settori occidentali e orientali. Il mare sarà molto mosso nel Tirreno meridionale, nello Stretto di Sicilia e nello Ionio meridionale. Per quanto riguarda le temperature, sono attese massime ben al di sopra dei 20°C, con punte di 25-26°C a Catania e Siracusa.