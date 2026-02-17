​Meteo, temperature in rialzo e fine del maltempo: le previsioni per i prossimi giorni

La fase di forte maltempo che ha colpito la Sicilia, portando burrasche e mareggiate significative lungo le coste palermitane e messinesi, si avvia verso una graduale conclusione. Dopo giorni segnati da piogge costanti e venti sostenuti, lo scenario meteorologico sull’isola si prepara a un cambiamento importante.

Mercoledì di tregua, poi lo sbalzo termico

La giornata di mercoledì rappresenterà una breve parentesi di stabilità. Tuttavia, già dalla tarda serata, si avvertirà l’arrivo di correnti meridionali. L’avvicinamento di una saccatura atlantica favorirà l’approfondimento di una depressione al Nord Italia nella giornata di giovedì: questo innescherà la risalita di aria più mite dal nord Africa, con un breve rialzo termico e venti da sud in rinforzo.

L’ultimo passaggio perturbato tra giovedì e venerdì

Il tempo è destinato a peggiorare nuovamente dalla sera di giovedì e per tutta la giornata di venerdì, quando subentrerà aria più fredda. Questo passaggio firmerà i titoli di coda di una lunga fase piovosa, con gli ultimi strascichi che si avvertiranno fino alla mattinata di sabato.

Weekend: torna il sole in Sicilia

La svolta definitiva avverrà nel fine settimana. L’espansione di un ampio campo di alta pressione sull’Europa occidentale bloccherà il flusso atlantico, riportando condizioni soleggiate e stabili. Questa fase anticiclonica durerà probabilmente alcuni giorni, regalando una pausa asciutta e luminosa a tutta l’isola.