Bimbo di 6 anni precipita in una cisterna

Un bambino di sei anni e mezzo, in visita dalla nonna in un edificio situato in via Garibaldi, è caduto in una cisterna vuota. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe spostato la copertura precaria della cisterna, profonda circa cinque metri, precipitando al suo interno.

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando la squadra dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano. Con prontezza e professionalità, i pompieri si sono calati nell’angusta cisterna, raggiungendo il bambino. Fortunatamente, il piccolo non ha riportato gravi ferite.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale medico del 118, pronto a fornire assistenza al bambino. Dopo essere stato recuperato dalla cisterna, il piccolo è stato sottoposto a controlli medici per accertare le sue condizioni di salute. Fortunatamente, le verifiche mediche hanno confermato che il bambino sta bene e non ha riportato lesioni significative a seguito della caduta.