Meteo Sicilia, dal freddo al grande caldo in pochi giorni: arriva l’altalena termica

Meteo Sicilia: dal freddo quasi invernale a temperature estive nel weekend

Dal freddo al caldo in pochi giorni. Questo in estrema sintesi, quello che racconta il meteo per la Sicilia. I modelli dicono che l’Europa si trova attualmente sotto l’influsso di un’alta pressione posizionata a nord-ovest, mentre l’anticiclone delle Azzorre latita. Questa configurazione crea un flusso meridiano con una fascia anticiclonica sugli stati centro-occidentali e due saccature, una fredda a est e una atlantica che si estende fino al Portogallo. La Sicilia risentirà nei prossimi giorni dell’influenza della saccatura orientale, con tempo variabile, venti da levante o grecale e temperature inferiori alla media almeno fino a giovedì.

Previsioni meteo: un’ondata di caldo in arrivo

I modelli meteorologici indicano un’ampia area depressionaria a ovest della Penisola Iberica che si sposterà verso est nel fine settimana. Questo movimento porterà probabilmente maltempo in diverse zone d’Italia e un conseguente aumento delle temperature, anche significativo, in Sicilia. Si passerà quindi da un clima quasi invernale a temperature quasi estive in pochi giorni.

Tendenza meteo a lungo termine: dinamismo primaverile

La tendenza meteo a lungo termine conferma un dinamismo tipico della primavera, che potrebbe accentuarsi ulteriormente. Questo andamento dinamico sembra confermare le previsioni precedenti, con un rapido passaggio da temperature fresche a un rialzo termico importante. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni.

Possiamo dire quindi che l’isola si prepara a un brusco cambio di scenario meteorologico. Dopo un periodo con temperature al di sotto delle medie stagionali, un’ondata di caldo è prevista nel weekend, con un aumento significativo delle temperature. Una variabilità dovuta allo spostamento di un’area depressionaria dall’Atlantico verso l’Italia, che porterà maltempo in diverse regioni e un innalzamento delle temperature in Sicilia.