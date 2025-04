Palermo e Roma Fiumicino ancora più vicini, decolla Condor Airlines

Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” e Condor Airlines annunciano con entusiasmo il lancio del nuovo collegamento aereo tra Palermo e Roma Fiumicino, operativo a partire da oggi. Questo nuovo collegamento rappresenta un passo strategico per migliorare la connettività tra la Sicilia, la Germania – perché da Roma il volo continuerà verso Francoforte e altre destinazioni internazionali, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di viaggio flessibili.

Il volo sarà operato anche con i nuovissimi aeromobili Airbus A320neo e avrà frequenza giornaliera. La partenza da Palermo è prevista al mattino, con scalo a Roma Fiumicino primadi proseguire per Francoforte. Il volo di ritorno da Roma per Palermo partirà nel tardo pomeriggio, dove arriverà alle 19.10.

“Il lancio di questa nuova rotta rappresenta un traguardo importante per Condor Airlines e dimostra il nostro impegno nel rafforzare la nostra presenza nel mercato europeo” – ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor Airlines. “Francoforte è un hub strategico per il nostro network e questa connessione offrirà ai viaggiatori siciliani un accesso facilitato non solo alla Germania, ma anche ad altre destinazioni internazionali. Inoltre, grazie alle numerose rotte intercontinentali operate da Condor da Francoforte, i passeggeri in partenza da Palermo potranno usufruire di collegamenti agevoli verso il Nord America, con voli per San Francisco (SFO), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA) e Vancouver (YVR), così come verso i Caraibi, con destinazioni come Cancún (CUN) e Puerto Plata (POP)”.

I passeggeri avranno la possibilità di acquistare biglietti per Roma, Francoforte o ulteriori destinazioni, ampliando le opportunità di viaggio sia per il turismo che per gli spostamenti di lavoro.

Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, sottolinea “l’importanza di questo volo che mette in connessione Palermo con la rotta nazionale più trafficata, Roma. Ma anche – evidenzia – servirà a rafforzare il settore turistico e gli scambi commerciali tra la Sicilia e la Germania. Con questo nuovo collegamento – conclude Riggio – aumenta ulteriormente l’offerta verso la Capitale con quattro vettori che operano voli giornalieri. Con Condor Airlines anche il viaggiatore più esigente avrà la possibilità di scegliere il servizio di business class a bordo degli aeromobili”.