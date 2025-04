Ottanta nuove assunzioni al Comune di Palermo: posti per diplomati e laureati

Il Comune di Palermo si appresta a un importante rinnovamento del proprio personale, con l’assunzione di ottanta nuovi funzionari a tempo indeterminato. Questa iniziativa mira a rafforzare le aree tecniche, attualmente carenti di personale, e a snellire l’azione amministrativa, migliorando l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Un piano triennale per potenziare la pianta organica

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, ha approvato il piano di fabbisogno del personale 2025-2027, un progetto ambizioso che punta a colmare le lacune nella pianta organica e a garantire una maggiore efficienza nella gestione delle attività comunali. La proposta, avanzata dall’assessore al Personale Dario Falzone, prevede l’assunzione di 80 figure professionali a tempo indeterminato, distribuite tra diversi profili: amministrativo, contabile, tecnico, informatico, legale e agente di polizia municipale. Le risorse finanziarie per queste nuove assunzioni saranno reperite attraverso il “recupero immediato delle somme disponibili”.

Lagalla e Falzone: un cambio di rotta necessario

Sia il sindaco Lagalla che l’assessore Falzone hanno espresso grande soddisfazione per l’approvazione del piano, sottolineando come rappresenti un cambio di rotta fondamentale per l’amministrazione comunale. Da anni, infatti, il Comune di Palermo si trova ad affrontare carenze croniche di personale, che hanno inevitabilmente rallentato l’azione amministrativa e compromesso la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Con questo piano, l’amministrazione intende non solo integrare l’orario di lavoro del personale già in servizio, ma anche inserire nuove risorse qualificate per supportare gli uffici più in difficoltà e garantire una maggiore efficienza nella gestione delle pratiche.

Stabilizzazioni, progressioni di carriera e aumento ore: un piano completo

Il piano di fabbisogno del personale non si limita alle nuove assunzioni, ma prevede anche una serie di interventi volti a valorizzare il personale già in servizio e a ottimizzare la gestione delle risorse umane. Tra le misure previste, spiccano la stabilizzazione di dieci funzionari attualmente a tempo determinato, l’integrazione oraria per 272 operatori e 1114 operatori esperti (già stabilizzati a orario ridotto), l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente e 13 funzionari con fondi FSC, e ulteriori 10 funzionari con fondi Cap4City.

Valorizzazione del personale: progressioni verticali e aumento ore

Un’ulteriore componente fondamentale del piano riguarda le progressioni di carriera del personale interno. A partire dall’1 dicembre 2024, saranno avviate 324 progressioni in deroga, che includono passaggi da operatore a operatore esperto, da operatore esperto a istruttore e da istruttore a funzionario. Inoltre, sono previste 75 progressioni da istruttore a funzionario (con riserva del 50% dei posti per nuove assunzioni) e 179 progressioni da istruttore a funzionario finanziate con fondi FSC. Dall’1 agosto 2026, saranno attivate ulteriori 16 progressioni verticali da istruttore a funzionario, sempre con riserva del 50% dei posti per nuove assunzioni. Infine, il piano prevede il completamento della stabilizzazione a tempo pieno del personale con aumento delle ore, garantendo maggiore stabilità e sicurezza ai dipendenti.