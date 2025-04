Apre il colosso Tecnomat a Palermo: al via le selezioni per il nuovo store

Tecnomat si prepara a inaugurare il suo terzo punto vendita in Sicilia, nella città di Palermo. Questo nuovo store si aggiunge a quelli già operativi a Misterbianco (CT) e Ragusa, consolidando la presenza dell’insegna nella regione. Sebbene la data di apertura non sia ancora stata ufficializzata, l’azienda ha avviato la campagna di reclutamento per diverse figure professionali.

Opportunità di lavoro a Palermo: Tecnomat cerca personale

Le posizioni aperte riguardano addetti alle vendite, addetti alla logistica e hostess/steward di cassa e accoglienza. Sul sito web di Tecnomat sono disponibili descrizioni dettagliate di ciascun ruolo e la possibilità di candidarsi direttamente online.

Profili ricercati: venditori, addetti alla logistica e personale di cassa

I candidati ideali per le posizioni di vendita dovranno garantire un servizio clienti di alta qualità, sia per privati che per professionisti, fornendo consulenza e supporto nella scelta dei prodotti. Tra i compiti previsti, anche la cura dell’esposizione della merce e la gestione del reparto. Per gli addetti alla logistica, le mansioni principali includono la gestione della merce in entrata e in uscita, il controllo qualitativo e quantitativo, l’organizzazione dei flussi logistici e il supporto alle consegne a domicilio e all’e-commerce. Infine, le hostess/steward di cassa si occuperanno della gestione dei pagamenti, del flusso di denaro e del supporto alle attività di vendita.

Requisiti e offerta di Tecnomat per i nuovi collaboratori

Tecnomat ricerca candidati con diploma di scuola superiore o qualifica professionale, preferibilmente con esperienza pregressa nel settore retail o a contatto con il pubblico. Completano il profilo ideale capacità di ascolto, attitudine al lavoro di squadra, intraprendenza e una visione positiva. Costituisce titolo preferenziale la passione o l’esperienza nei settori elettricità, piastrelle, falegnameria, ferramenta, idraulica, edilizia, sanitari e vernici. L’azienda offre un iniziale contratto a tempo determinato di quinto livello, CCNL DMO, con un sistema di turni che include weekend e festivi, pianificati con quattro settimane di anticipo. È previsto un percorso di formazione continua, un piano welfare aziendale con assicurazione sanitaria e supporto psicologico online, un portale di convenzioni dedicate e un sistema di premi legati ai risultati economici trimestrali e annuali dell’azienda, accessibili dal settimo mese di assunzione. Tecnomat promuove un ambiente di lavoro inclusivo e basato sul rispetto reciproco, incoraggiando la diversità e l’equità attraverso la formazione continua. Tutti i nuovi collaboratori vengono formati in linea con il Codice Etico aziendale, per garantire trasparenza e coerenza all’interno dell’ambiente di lavoro.