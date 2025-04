Bollette Gas in calo a marzo, Bonus Luce in arrivo ad aprile (con limite ISEE)

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha annunciato una diminuzione del prezzo del gas per il mese di marzo. Il costo di riferimento per il cliente tipo, con un consumo annuo medio di 1.100 metri cubi, si attesta a 117,46 centesimi di euro al metro cubo, registrando un calo del 9,9% rispetto a febbraio. Questa riduzione si traduce in un risparmio annuo stimato di 143 euro per le famiglie.

Bonus Luce per famiglie con ISEE basso

A partire da aprile, sarà disponibile un bonus di 200 euro per l’elettricità destinato alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro. Il bonus, previsto dal Decreto Bollette, non sarà automatico per tutti. Le famiglie che già beneficiano del bonus sociale elettrico, con ISEE fino a 9.530 euro o fino a 20.000 euro per le famiglie numerose, lo riceveranno automaticamente. Gli altri utenti dovranno presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS per richiederlo.

Costo della materia prima gas in diminuzione

Il calo del prezzo del gas è dovuto principalmente alla diminuzione delle quotazioni all’ingrosso della materia prima durante il mese di febbraio. Per il mese di marzo, il prezzo della materia prima gas per i clienti tutelati, come gli over 75, le persone in condizioni di disagio economico, i disabili e coloro che si trovano in abitazioni di emergenza a seguito di calamità naturali, è pari a 42,52 euro a MWh.

Composizione del prezzo del gas

L’ARERA ha dettagliato la composizione del prezzo di riferimento del gas, specificando le diverse voci di costo. L’approvvigionamento e le attività connesse rappresentano il 41,22% del totale, pari a 48,41 centesimi di euro. La vendita al dettaglio incide per il 5,23% (6,15 centesimi), mentre il trasporto e la gestione del contatore contribuiscono per il 22,82% (26,80 centesimi). Gli oneri generali di sistema ammontano al 2,5% (2,94 centesimi) e le imposte rappresentano il 28,23% del totale (33,15 centesimi).

Spesa annua per energia ancora elevata

Nonostante la riduzione del prezzo del gas a marzo, le associazioni dei consumatori sottolineano che la spesa annua per l’energia rimane elevata. La spesa complessiva per gas e luce per una famiglia tipo è stimata a 1.903 euro, con un aumento di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le associazioni chiedono quindi maggiori interventi per contrastare il caro energia e auspicano una campagna informativa efficace per garantire che tutti i cittadini aventi diritto possano accedere al bonus luce.