Precipita un furgone, tragico incidente mortale sulla A20 Messina-Palermo

Un uomo ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla A20 Messina-Palermo. Il furgone che guidava è uscito di strada tra Rometta e Milazzo, precipitando nella scarpata sottostante dopo aver distrutto il guardrail.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Messina, la Polizia Stradale e il personale medico del 118. Purtroppo, i soccorritori hanno constatato il decesso dell’uomo alla guida del veicolo.

Rimozione della salma e indagini

Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma per il riconoscimento e il trasporto in ospedale. Sembra che la morte sia avvenuta sul colpo. Le autorità indagheranno per accertare le cause dell’incidente, tra cui un possibile malore del conducente o le condizioni della strada. Sono attese informazioni riguardo la rimozione del furgone. Seguiranno aggiornamenti.