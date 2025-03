Studenti di una scuola palermitana trionfano alla “Pizza World Competition”

Giovani pizzaioli palermitani crescono! E’ un ottimo successo quello ottenuto dagli alunni dell’Istituto Professionale Infaop di Palermo, che hanno conquistato il podio nella categoria giovani della prestigiosa Pizza World Competition. La manifestazione, svoltasi nell’ambito dell’ExpoCook di Roma, ha visto protagonisti i talentuosi studenti della scuola palermitana che si sono aggiudicati importanti riconoscimenti.

A portare a casa la vittoria assoluta nella categoria giovani è stato il team composto da Sara Florulli, 17 anni, e Gioele Pizzimenti, 18 anni con le pizze La Vucciria e Terra di Sicilia. La prima aveva come ingrediente principe il ragù di polpo, la seconda il pesce spada.

Oltre al primo posto, i due hanno ottenuto anche un eccellente quarto posto nella classifica internazionale professionisti, dimostrando un livello di abilità degno dei migliori pizzaioli al mondo.

Non meno straordinaria la performance degli altri studenti dell’Infaop. Il secondo posto nella categoria giovani è stato conquistato da Ester Serio, 18 anni, e Riccardo Bonura, 17 anni, mentre la medaglia di bronzo è andata ad Alessia D’Angelo, 22 anni, e Mattia Giardina, 18 anni.

I giovani talenti della pizza sono stati seguiti nella loro preparazione dal docente chef Santo Petrocciani e dal celebre pizzaiolo palermitano Giuseppe Citarda. La competizione prevedeva la realizzazione della “Pizza tonda a tema libero in team”, una categoria della Pizza World Competition che richiede a due pizzaioli di lavorare insieme utilizzando forni elettrici per creare una pizza che unisca creatività, tecnica e gusto.

Molto soddisfatto per il prestigioso risultato raggiunto, il direttore dell’Infaop Gabriele Albergoni, che ha evidenziato l’importanza di questa esperienza, che va al di là dei premi. “Tutte le pizze realizzate dai nostri ragazzi contenevano prodotti del territorio siciliano, come per esempio Pesce spada erborinato con erbe siciliane, Ragù di polpo alla palermitana, melanzane e ricotta infornata, crema di broccoli arriminati, Salumi dei Nebrodi… Inoltre – precisa Albergoni – evocavano nomi della tradizione o della cultura siciliana. Abbiamo selezionato i sei ragazzi che hanno avuto questa opportunità attraverso un lungo progetto che si è svolto a scuola e che ha interessato sessanta alunni. Si sono svolte gare interne e da ciascuna classe abbiamo inizialmente selezionato 3 allievi che successivamente hanno partecipato ad una masterclass con il pizzaiolo Giuseppe Citarda. Da questi quindici abbiamo selezionato i sei che sono andati a gareggiare a Roma, accompagnati dalla loro tutor Carlotta Pecoraro. Nessuno di loro – conclude il direttore Infaop – era mai stato nella capitale. Un’esperienza che va oltre i premi e che resterà per loro indimenticabile”.