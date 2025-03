Palermo, lutto nella Polizia: addio ad Andrea Polizzi, 40 anni

Profondo cordoglio nella Polizia di Stato per la scomparsa di Andrea Polizzi, agente della divisione Anticrimine della questura di Palermo, deceduto a soli 40 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Polizzi lascia la moglie Maria Grazia e tre figli, Mattia, Rachele e Miriam. La notizia della sua morte ha suscitato commozione e dolore tra i colleghi e quanti lo conoscevano, che lo ricordano per la sua professionalità, il sorriso costante e la grande umanità.

Una vita dedicata al servizio e alla famiglia

Andrea Polizzi ha iniziato la sua carriera nel 2007 nell’Esercito come volontario in ferma prefissata. Nel 2009 ha vinto il concorso in Polizia, proseguendo la sua esperienza nell’Esercito e nell’Arma dei Carabinieri, entrando a far parte del 3° reggimento bersaglieri a Teulada, in Sardegna. Nel 2014 ha frequentato e superato il 192° corso alla scuola di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.

Dall’esperienza al commissariato Libertà alla Divisione Anticrimine

Dopo un periodo al commissariato Libertà, Polizzi è entrato a far parte della Divisione Anticrimine della questura di Palermo, dove ha prestato servizio fino alla diagnosi della malattia che lo ha portato via. Nonostante i mesi di cure e la lotta coraggiosa contro la malattia, Polizzi si è spento, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i colleghi.

Il ricordo dei colleghi: “Un uomo splendido e un bravo poliziotto”

Numerosi i messaggi di cordoglio e solidarietà giunti da tutta Italia dai colleghi che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. “Un onore conoscerlo”, racconta un agente, “non solo un bravo poliziotto, ma una persona splendida, umile, solare, d’animo buono, sempre con la parola giusta”. Sui social, un amico scrive: “Andrea stava affrontando con coraggio la malattia, ma il destino è stato crudele. Difficile trovare le parole per questa tragedia. Oggi, oltre all’affetto e ai ricordi, possiamo dimostrare vicinanza alla sua famiglia”.

L’ultimo saluto ad Andrea Polizzi

I funerali di Andrea Polizzi saranno celebrati venerdì 28 marzo alle ore 11 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, Palermo. Per volontà della moglie, indosserà la divisa da poliziotto per il suo ultimo viaggio. I colleghi, tramite i social network, hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la famiglia in attesa della pensione di inabilità.