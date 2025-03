Uomo trovato morto in casa ad Altofonte

I vigili del fuoco hanno trovato un uomo di 80 anni morto nella sua abitazione ad Altofonte, in provincia di Palermo. I pompieri sono intervenuti in via Montesanto dopo essere stati allertati da parenti e vicini preoccupati perché non vedevano l’uomo uscire di casa da giorni.

Intervento dei soccorritori

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato il pensionato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale per accertare le cause del decesso.