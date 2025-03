Furti di luce, spaccio e armi: arresti e 87 denunce allo Zen 2 di Palermo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno condotto un’operazione ad ampio raggio nel quartiere Zen 2, concentrandosi sul contrasto delle attività illecite e sul degrado urbano. L’operazione, supportata da diverse unità specializzate, tra cui il Nucleo Cinofili e la Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, ha portato a numerosi arresti e denunce. L’obiettivo principale era la verifica di allacci abusivi alla rete elettrica e l’accertamento di occupazioni abusive negli alloggi popolari.

Droga, armi e denaro contante: due arresti in flagranza

Durante l’operazione, due uomini, di 20 e 29 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel box del 20enne, i Carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di marijuana e hashish. Il 29enne, invece, ha opposto resistenza all’arresto aggredendo i militari. Nel suo box sono stati trovati cocaina, hashish, una somma considerevole di denaro contante, munizioni e materiale per il confezionamento della droga.

Decine di denunce per furto di energia elettrica e occupazione abusiva

I controlli, effettuati con il supporto di tecnici Enel e personale dell’Istituto Autonomo Case Popolari, hanno portato alla denuncia di 87 persone per furto di energia elettrica e occupazione abusiva di alloggi popolari. Ulteriori denunce sono scattate per reati che vanno dalla guida in stato di ebbrezza alla detenzione di stupefacenti. I Carabinieri hanno sequestrato armi, munizioni e polvere da sparo, oltre a una somma di denaro ritenuta provento di attività illecite.

Sequestro di droga e armi nelle aree comuni

Nelle aree comuni del quartiere, le forze dell’ordine hanno rinvenuto cocaina, hashish, marijuana e una carabina rubata con relative munizioni. L’operazione ha portato all’identificazione di centinaia di persone e al controllo di numerosi veicoli. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti e sono state elevate numerose sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo considerevole. La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale per le analisi di rito, mentre le armi sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Controlli continui per garantire la sicurezza del quartiere

I Carabinieri hanno assicurato che le attività di controllo nel quartiere Zen 2 proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di contrastare la criminalità e il degrado urbano, migliorando la sicurezza percepita dai residenti. L’impegno delle forze dell’ordine è volto a garantire la tranquillità e il benessere dei cittadini onesti che vivono nel quartiere.

—