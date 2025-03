La stazione Notarbartolo diventa più bella che mai

La stazione di Palermo Notarbartolo ha cambiato volto. Grazie ad un finanziamento di circa 5 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha messo in atto l’importante progetto di riqualificazione della stazione, situata in un punto strategico della città e snodo delle due linee del Passante e dell’Anello Ferroviario di Palermo. Gli interventi hanno mirato alla riqualificazione del fabbricato viaggiatori, del sovrappasso e al miglioramento dell’accessibilità.

Sono stati rinnovati i prospetti del fabbricato viaggiatori, con l’inserimento di un grande portale vetrato a enfatizzare l’ingresso alla stazione su piazza Boiardo che adesso accoglie gli utenti conducendoli nel nuovo atrio. All’interno si trovano ambienti più ampi e più luminosi, merito non solo delle superfici vetrate ma anche del nuovo impianto di illuminazione e alla scelta di tonalità chiare per le pareti. Questo garantisce una migliore qualità degli spazi e una maggiore sicurezza reale e percepita da parte dell’utenza. L’impianto di illuminazione, infatti, è stato completamente sostituito con lampade al led di ultima generazione, a basso consumo e ad alta efficienza energetica. Gli spazi interni sono stati completamente riqualificati con nuovi pavimenti e rivestimenti e nuove sedute, con fioriere, per rendere gli spazi più confortevoli e fruibili ai viaggiatori in transito.

Riqualificato interamente il sovrappasso pedonale visibile sia all’interno che all’esterno grazie al materiale traslucido caratterizzato da fasce verticali di diversa gradazione dal verde al bianco. Al centro del sovrappasso sono stati previsti nuovi locali che, in linea con il nuovo linguaggio architettonico utilizzato, sono stati realizzati con pareti interamente vetrate, rese più eleganti da raccordi curvi angolari.

I lavori di accessibilità hanno interessato il primo marciapiede con l’innalzamento a 55 cm dal piano del ferro per agevolare la salita/discesa dal treno e l’adeguamento delle scale, in ottemperanza alla normativa STI PRM-persone a ridotta mobilità. Relativamente al terzo marciapiede, il progetto ha previsto l’inserimento di una nuova scala mobile, dotata di copertura a vetri, e il rifacimento della pensilina. Le lavorazioni strutturali e impiantistiche sono state già concluse e sono in fase di definizione le ultime rifiniture.

Inoltre, per tutti gli altri ambiti di stazione è stato previsto l’adeguamento dei percorsi tattili e la collocazione della nuova segnaletica di informazione al pubblico.

La stazione di Palermo Notarbartolo è inserita nel Piano Integrato Stazioni che prevede la riqualificazione di oltre 600 stazioni su tutto il territorio nazionale; tra queste, quelle più grandi in cui si muove circa il 90% dell’utenza ma anche stazioni medio – piccole di particolare rilevanza strategica, in relazione alle richieste espresse dalla collettività e dagli stakeholder istituzionali.

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI NELLE STAZIONI IN SICILIA

Oltre alla stazione di Palermo Notarbartolo, interventi anche in altre stazioni.

Stazione di Milazzo: sono stati completati gli interventi al fabbricato viaggiatori e per l’accessibilità, finanziati con fondi PNRR; in corso gli interventi per la riorganizzazione delle aree esterne.

Stazione di Siracusa: i lavori dell’accessibilità sono in corso; il cantiere sul fabbricato viaggiatori partirà a breve, gli interventi sono finanziati con fondi PNRR.

Stazione di Acireale: sono in fase di avvio il cantiere del fabbricato viaggiatori e quello per l’accessibilità, finanziati con fondi PNRR.

Stazione di Marsala: i cantieri sul fabbricato viaggiatori e sull’accessibilità sono stati avviati mentre è in corso di realizzazione il nuovo sottopasso, gli interventi sono finanziati con fondi PNRR.

Stazione di Messina: sono iniziati e proseguono i lavori per il miglioramento dell’accessibilità (innalzamento dei marciapiedi a 55 cm dal fascio binari per agevolare la discesa/salita dal treno e il consolidamento e il restyling delle pensiline) e, come da cronoprogramma, nel mese di marzo è stato avviato il cantiere sull’edificio di stazione a marzo, gli interventi sono finanziati con fondi PNRR.

Inoltre, è in programma la realizzazione delle nuove fermate di San Michele-Fontanelle, Aci Castello, Carini RiMed.

Il dato complessivo dell’investimento in Sicilia per gli interventi nelle stazioni di Acireale, Marsala, Messina, Siracusa, Palermo Notarbartolo e Milazzo è di oltre 100 milioni di euro, il 50% finanziati con fondi PNRR