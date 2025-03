Il Parco Libero Grassi verso la rinascita: 12 ettari di bellezza per Palermo

Dodici ettari di splendida costa palermitana, affacciati sull’incantevole Acqua dei Corsari, stanno per rinascere. Un luogo magico, che evoca avventure e paesaggi mozzafiato, finalmente pronto a trasformarsi nel Parco Libero Grassi, un’oasi verde dedicata all’imprenditore simbolo della lotta alla mafia. L’aria è frizzante, il cielo terso, e una folla di persone, tra cui giornalisti, autorità locali e cittadini entusiasti, si riunisce per celebrare l’inizio dei lavori di bonifica. Un momento atteso da decenni, un traguardo che segna una svolta per il litorale sud di Palermo.

La bonifica: un passo decisivo

L’area, un tempo deturpata da rifiuti e detriti, sarà oggetto di un’imponente opera di bonifica. Sei milioni di euro, metà dei fondi stanziati per il progetto, saranno destinati alla rimozione dei materiali inquinanti e alla preparazione del terreno per la successiva piantumazione. Un intervento complesso e necessario per restituire alla città questo prezioso angolo di paradiso. Ruspe, camion e operai al lavoro per trasformare un’ex discarica in un polmone verde, un luogo di incontro e svago per tutti.

Un’opera a lungo sttesa

La realizzazione del Parco Libero Grassi è stata un percorso lungo e tortuoso, costellato da attese, delusioni e speranze. Alice Grassi, figlia dell’imprenditore a cui il parco è dedicato, esprime la sua soddisfazione mista a prudenza, ricordando le difficoltà e i ritardi che hanno caratterizzato il progetto. La sua presenza è un simbolo della tenacia e della determinazione nel portare avanti un’idea di legalità e di rinascita.

IlsSindaco Lagalla: “Una nuova vita per il litorale”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso grande entusiasmo per l’avvio dei lavori, sottolineando l’importanza del parco per la riqualificazione del litorale sud della città. Un progetto che si inserisce in un più ampio piano di interventi volti a valorizzare il territorio e ad attrarre turismo e investimenti. Una visione ambiziosa che punta a trasformare Palermo in una città sempre più bella e vivibile.

Un Parco Metropolitano, dimbolico e di quartiere

L’assessore Maurizio Carta ha illustrato i dettagli del progetto, che prevede la creazione di un parco multifunzionale, in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti. Un luogo di aggregazione per la comunità locale, un simbolo di rinascita per l’intera città, e un’attrazione per i turisti che potranno godere della bellezza del paesaggio e della ricchezza della storia di Palermo.

Dodici mesi per un nuovo inizio

I lavori di bonifica dureranno circa dodici mesi, al termine dei quali il Parco Libero Grassi sarà finalmente pronto ad accogliere i suoi visitatori. Un’area verde attrezzata, con percorsi pedonali, aree relax e spazi dedicati alle attività culturali e ricreative. Un luogo dove la memoria di Libero Grassi potrà vivere e ispirare le future generazioni. Un simbolo di speranza e di riscatto per Palermo e per tutta la Sicilia.