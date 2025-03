Dramma sul lavoro a Monreale, operaio precipita e muore

Un operaio edile di 55 anni, Antonio Alongi, ha perso la vita questa mattina a Monreale, in via Regione Siciliana. L’uomo è precipitato da un’altezza imprecisata mentre effettuava lavori all’interno di un’abitazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo e la ditta Noto e D’Alcamo. I soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza del 118, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri specializzati in incidenti sul lavoro. Alongi era conosciuto per svolgere piccoli lavori edili per privati.