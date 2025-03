Partinico e Borgetto, controlli serrati dei Carabinieri: denunce e sequestri

Controlli dei Carabinieri a Partinico e Borgetto: denunce per spaccio di droga, guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia della Partinico, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno effettuato un servizio di prevenzione reati e violazioni al codice della strada, istituendo posti di controllo lungo le principali arterie dei comuni di competenza.

Deferimento di un 22enne per detenzione di marijuana

Durante i controlli a Partinico, i militari hanno deferito in stato di libertà un 22enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di circa 21 grammi di marijuana.

Deferimento di un 30enne e perquisizione domiciliare

Analogamente, un 30enne partinicese è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Controllato in auto e trovato in possesso di 70 grammi di marijuana, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, con il supporto del locale Commissariato di P.S., che ha portato al ritrovamento di altri 145 grammi della stessa sostanza.

Segnalazione di un 22enne per possesso di marijuana

Un altro 22enne è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, essendo stato trovato in possesso di una dose di marijuana.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza

Un 38enne di Borgetto, controllato a bordo della sua autovettura dopo aver effettuato manovre pericolose ad alta velocità, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1.04 g/l.

Risultati complessivi dei controlli

Complessivamente, sono state controllate 56 vetture, di cui una sequestrata, e 84 persone lungo le principali arterie di Partinico e Borgetto. Sono state elevate sanzioni al Codice della Strada per un totale di 1.200,00 euro.

Analisi della sostanza stupefacente sequestrata

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

Continuazione delle attività di controllo

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni e nelle settimane a venire per prevenire e contrastare la criminalità diffusa.