Allerta meteo in Sicilia, raffiche di scirocco a 100 km/h e 30 gradi

Un’allerta meteo per forti venti e raffiche è stata diramata dalla Protezione Civile. L’avviso, valido dalle prime ore di venerdì 13 marzo fino a domenica 15 marzo 2025, invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad adottare precauzioni specifiche per mitigare i potenziali rischi.

L’arrivo di una saccatura di aria artica sul Mediterraneo occidentale, combinato con la risalita di un promontorio di aria calda nordafricana verso il Sud Italia, creerà un intenso gradiente barico, generando venti forti, in particolare sulle zone settentrionali e occidentali della Sicilia, inclusa Palermo.

Già dalla serata di giovedì 13 marzo si prevede un rinforzo dei venti di scirocco e ostro, con possibili raffiche di burrasca. L’apice del fenomeno è atteso tra la notte di venerdì e la mattinata di sabato, con venti che potrebbero raggiungere i 70-80 km/h e punte localizzate fino a 100 km/h.

Considerato il pericolo di caduta di rami, alberi e oggetti sospesi, la Protezione Civile raccomanda vivamente di:

* Evitare le aree alberate, come parchi e viali.

* Prestare massima attenzione durante gli spostamenti a piedi, soprattutto in prossimità di cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti.

* Non utilizzare monopattini, motocicli e biciclette.

* Guidare con estrema prudenza.

* Limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

* Non sostare vicino ad alberi, cartelloni pubblicitari, edifici fatiscenti o murature pericolanti.