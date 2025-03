Giovane mamma muore dopo lunga malattia, Montelepre piange Francesca Geloso

La comunità di Montelepre è profondamente addolorata per la prematura scomparsa di Francesca Geloso, avvenuta all’età di 44 anni dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia. Donna solare, determinata e piena di energia, Francesca ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di quanti l’hanno conosciuta e amata.

L’ultimo saluto

Parenti e amici si sono riuniti il 10 marzo alle 11:30 presso la chiesa di Sant’Ernesto in via Campolo a Palermo per dare l’ultimo saluto a Francesca. La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale Buccheri La Ferla, dove si è spenta dopo sedici giorni di ricovero.

Una vita dedicata alla famiglia

Originaria di Montelepre, Francesca si era trasferita a Palermo con il marito Salvo Piediscalzi, noto imprenditore nel settore della grande distribuzione. Nonostante la distanza, Francesca manteneva un forte legame con le sue radici, tornando spesso a Montelepre per far visita ai genitori, ai suoceri, ai parenti e agli amici di sempre. Lascia due figli piccoli: una bambina di nove anni e un bimbo di poco più di tre.

Un esempio di coraggio e generosità

Francesca era conosciuta e apprezzata per la sua solarità, intelligenza e generosità. Un esempio toccante della sua bontà d’animo è stata la decisione di posticipare le cure per un tumore al seno, scoperto durante i primi mesi di gravidanza del suo secondo figlio, per permettere al piccolo di nascere.

Il cordoglio della comunità

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e affetto rivolti al marito Salvo, ai genitori e ai suoceri Gaetano e Maria. Giovanni Giacomo, in un commovente messaggio, ricorda Francesca come una “Grande Mamma” che ha affrontato la sofferenza con coraggio e forza d’animo, senza mai arrendersi, per amore dei suoi figli, della sua famiglia e di tutti coloro che le volevano bene.

Il ricordo del sindaco di Montelepre

Anche il sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa di Francesca, definendola una “donna, giovane mamma e moglie esemplare”. L’Amministrazione Comunale, in segno di lutto, ha annullato tutti gli eventi previsti per l’8 marzo. Il sindaco ha sottolineato come la comunità si stringa attorno alle famiglie Piediscalzi e Geloso in questo momento di grande dolore.