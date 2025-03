L’auto schiacciata sotto un tir, vittima una ragazza di 24 anni

Un terribile incidente stradale è avvenuto lungo l’autostrada Catania-Siracusa. In prossimità della galleria San Demetrio, al chilometro 3,5 nel territorio di Catania, tre autovetture e due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un devastante tamponamento a catena, bloccando completamente la carreggiata in direzione della statale 114. L’impatto, di una violenza inaudita, ha causato la morte di una giovane donna di soli 24 anni, originaria di Belpasso, che viaggiava a bordo di una Toyota Aygo.

La violenza dello scontro ha intrappolato la giovane tra le lamiere contorte della sua utilitaria. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, ogni tentativo di estrarla viva si è rivelato vano. Al loro arrivo, per la ragazza non c’era più nulla da fare. La scena, straziante, ha lasciato sgomenti i presenti, impotenti di fronte alla tragedia.

I soccorritori hanno lavorato senza sosta per estrarre i feriti dalle lamiere e trasportarli d’urgenza negli ospedali di Catania, dove stanno ricevendo le cure mediche necessarie.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas. Mentre i pompieri si adoperavano per mettere in sicurezza l’area, gli agenti hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico.