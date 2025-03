Blitz antidroga a Monreale: arrestato spacciatore high-tech

I Carabinieri della Stazione di Monreale, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno arrestato un 60enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva installato un sistema di videosorveglianza attorno alla sua abitazione per monitorare l’arrivo di potenziali clienti e delle forze dell’ordine.

Perquisizione e sequestro di droga

L’operazione è il risultato di un’attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga. I militari, dopo attenti servizi di osservazione, sono entrati nell’appartamento dell’uomo, situato al piano terra di un condominio. L’abitazione era dotata di telecamere che coprivano ogni angolo, permettendo di identificare chiunque si avvicinasse e di controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Sulla porta d’ingresso era presente anche una feritoia, probabilmente usata per la cessione della droga. Con l’aiuto del cane antidroga Ron, i Carabinieri hanno trovato 69 dosi di cocaina (circa 13 grammi), materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e 175 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Arresto convalidato, spacciatore ai domiciliari

L’uomo è stato portato davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi per le verifiche del caso.