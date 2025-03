Allerta Meteo Sicilia: tornano piogge e temporali

Un flusso umido sciroccale porterà il ritorno delle piogge in Sicilia a partire da giovedì-venerdì. Sull’Isola si prevedono precipitazioni di media/forte intensità, in particolare nelle zone orientali. Con molta probabilità sarà diramata l’ormai classica allerta meteo. Le aree costiere tirreniche, invece, potrebbero rimanere in ombra pluviometrica, quindi con poche se non nulle piogge. Questo cambiamento repentino, dal sole alla pioggia, è tipico della prima parte della primavera e conferma il ribaltone meteorologico che era stato previsto per la seconda settimana di marzo.

Già da giovedì 6 marzo 2025, il cielo su tutta la Sicilia si presenterà nuvoloso fin dalle prime ore del mattino. Isolate precipitazioni di debole intensità interesseranno le aree centrali e orientali della regione. In serata, la nuvolosità aumenterà ulteriormente, a partire dal Canale di Sicilia, con precipitazioni da deboli a moderate sulle isole di Pantelleria e Lampedusa. Le piogge raggiungeranno poi anche l’estremo settore occidentale della Sicilia. I venti soffieranno moderati da Scirocco, con rinforzi lungo la Sicilia sud-occidentale. Il Canale di Sicilia sarà da mosso a molto mosso, il Mar Ionio mosso e il Mar Tirreno poco mosso. Le temperature saranno in lieve aumento.

Venerdì 7 marzo 2025, fin dal mattino, il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge da deboli a moderate previste lungo le aree centro-occidentali della regione. Nel corso della giornata, la nuvolosità e le precipitazioni si estenderanno a gran parte dell’isola, intensificandosi progressivamente. La quota neve si attesterà intorno ai 1700-1800 metri. In serata, i fenomeni si intensificheranno ulteriormente, concentrandosi lungo le aree centrali e orientali della Sicilia. Un peggioramento più marcato è previsto a partire da domenica, con condizioni meteo instabili per buona parte della settimana successiva. Due perturbazioni, di cui una proveniente dalle Canarie, sono responsabili di questo cambiamento meteorologico.

Le previsioni meteo per la Sicilia indicano un passaggio da condizioni soleggiate a un periodo di piogge. Da giovedì 6 marzo si prevede un aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni, in intensificazione nella serata, soprattutto nel Canale di Sicilia. Venerdì 7 marzo le piogge si estenderanno a tutta l’isola, con possibili nevicate in montagna. Venti di Scirocco e mari mossi accompagneranno questo cambiamento meteorologico.