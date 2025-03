Tragedia in via Crispi: donna di 47 anni si accascia e muore

Una donna di 47 anni è deceduta questa sera in via Crispi, all’incrocio con via Maielli. Secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe sentita male mentre camminava per strada, accasciandosi al suolo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la donna. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano.

Sul posto è atteso l’arrivo del medico legale, che avrà il compito di accertare le cause del decesso.