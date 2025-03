Vincono al SuperEnalotto ma non lo sanno, in Sicilia 4 inconsapevoli fortunati

Vincono al SuperEnalotto ma non lo sanno. A dicembre 2024, l’iniziativa “REGALA UN SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito 1.000 premi da 10.000 euro ciascuno in quattro concorsi speciali. Mentre molti vincitori festeggiano, quattro premi restano non reclamati in Sicilia, lasciando intendere che i fortunati giocatori siano ancora ignari della loro vincita.

Dove sono state vendute le giocate vincenti?

Due dei premi non riscossi riguardano l’estrazione n. 200 del 19 dicembre 2024. Le giocate vincenti sono state effettuate a Messina, presso la Tabaccheria Sparacino in Via S. Cecilia 183, e ad Agira (EN), presso il Tabacchi in Piazza Fortunato Fedele 20. La scadenza per reclamare questi premi è il 19 marzo 2025.

Altri due premi in attesa di essere riscossi

Altri due premi attendono di essere riscossi dall’estrazione n. 203 del 20 dicembre 2024. Le ricevute fortunate sono state emesse a Messina, presso il Bar Masi di Saccà Domenica in Via A. D’Anfuso 19, e a Giardini Naxos (ME), presso il Tabacchi Trovato in Via Tysandros 130. Il termine ultimo per la riscossione di questi premi è il 20 marzo 2025.

Come verificare la propria giocata e le scadenze

SuperEnalotto invita i giocatori a controllare attentamente le ricevute di gioco delle estrazioni speciali di dicembre 2024. Ogni ricevuta contiene un codice alfanumerico univoco associato all’iniziativa “REGALA UN SOGNO”. È fondamentale verificare questo codice per scoprire se si è tra i fortunati vincitori. Il tempo stringe: i premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Le scadenze per i quattro concorsi speciali sono il 17, 19, 20 e 21 marzo 2025, a seconda della data del concorso giocato. I giocatori sono invitati a non perdere l’occasione di incassare il premio di 10.000 euro.