Serata danzante abusiva a Monreale: sequestrata parte di un locale

Agenti del commissariato Porta Nuova di Palermo hanno scoperto una serata danzante non autorizzata in un locale di Monreale. Fingendosi clienti, gli agenti hanno constatato la presenza di circa 200 persone intente a ballare.

Mancanza di licenza e sequestro

Dalle verifiche è emerso che i titolari del locale non possedevano la necessaria licenza del questore per organizzare eventi di questo tipo. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Palermo ha convalidato il sequestro della pista da ballo e dell’attrezzatura musicale.

Denuncia per i titolari

I titolari del locale sono stati denunciati per apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo e trattenimento.