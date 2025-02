Picchiata la troupe di Striscia la Notizia a Ballarò: momenti di tensione durante un’intervista

La troupe di “Striscia la notizia” è stata aggredita nel pomeriggio di oggi a Ballarò, storico mercato palermitano. L’inviata Stefania Petyx, in assenza del suo bassotto, si trovava sul posto con i suoi operatori per intervistare l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, riguardo al progetto del mercato coperto, ancora in fase di realizzazione. Durante l’intervista, la troupe è stata improvvisamente attaccata da un gruppo di persone, generando momenti di forte tensione.

L’intervento dei Carabinieri e della Polizia Municipale

Per ristabilire l’ordine, oltre all’intervento dei commercianti presenti nel quartiere, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Diverse pattuglie dei Carabinieri e personale della Polizia Municipale sono giunti sul posto per gestire la situazione e riportare la calma.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni, infastiditi dalla presenza delle telecamere, hanno iniziato a infastidire un cameraman e la stessa Stefania Petyx. I giovani avrebbero erroneamente pensato che le riprese fossero finalizzate a documentare attività di spaccio nel quartiere, mentre la troupe stava semplicemente ponendo domande all’assessore. La situazione è rapidamente degenerata, con il lancio di un monopattino e l’aggressione fisica ai membri della troupe. L’inviata, riconoscibile dal suo impermeabile giallo, e gli operatori sono stati spintonati e uno di loro ha riportato un’escoriazione alla nuca.

L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini in corso

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere, hanno individuato due dei presunti aggressori, conducendoli in caserma per gli accertamenti del caso. Dopo aver raccolto le testimonianze e ricostruito l’accaduto, gli investigatori informeranno la Procura, che valuterà come procedere nei confronti dei responsabili.

Il racconto di Stefania Petyx

Stefania Petyx ha raccontato la sua versione dei fatti: “Un gruppo di ragazzi, che si trovavano in un bar e probabilmente sotto l’effetto di droghe, ci hanno aggredito senza motivo. Abbiamo spiegato loro che non eravamo lì per riprenderli, ma non ci hanno ascoltato. Ci hanno picchiato e rotto le telecamere. Voglio ringraziare i commercianti e le persone del quartiere che ci hanno aiutato”.