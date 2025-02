Meteo Sicilia: drastico cambio di rotta, in arrivo piogge e calo termico

Dopo giorni di stabilità anticiclonica, la Sicilia occidentale si prepara ad un radicale cambiamento delle condizioni meteorologiche. L’alta pressione si ritirerà verso l’Atlantico, lasciando spazio a correnti nord atlantiche che, seppur non eccessivamente fredde, porteranno un deciso peggioramento del tempo a partire da domani.

Perturbazione in arrivo: piogge diffuse e moderate

Già in queste ore, una perturbazione si sta insinuando nel Mediterraneo, preannunciando un drastico peggioramento per la giornata di domani. Sono attese piogge diffuse e di moderata intensità, che persisteranno fino al tardo pomeriggio. Un temporaneo miglioramento è previsto in serata, ma la rotazione dei venti da ovest potrebbe portare nuovi rovesci durante la notte.

Temperature in calo e venti in rinforzo

Le temperature subiranno un calo a partire dal pomeriggio, accompagnate da una rotazione dei venti da ovest che si intensificheranno fino a diventare forti. Giovedì si prospetta una giornata invernale, con rovesci sparsi che tenderanno ad attenuarsi in serata. Il vento forte da nord-ovest si calmerà gradualmente nel corso della serata.

Possibile nuova perturbazione nel weekend

Un’ulteriore perturbazione potrebbe interessare la Sicilia occidentale nel corso del weekend, ma maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi aggiornamenti. Il passaggio da un clima quasi primaverile ad un clima invernale sarà repentino. Si prevede un brusco calo delle temperature, con valori a 850 hPa che passeranno da +4°C a 0/-1°C nella notte di giovedì.

Brusco calo termico e quota neve in calo

Con lo spostamento del vortice depressionario verso est/sud-est, arriveranno isoterme più fredde anche in alta quota, con valori fino a -26°C a 500 hPa. L’instabilità maggiore interesserà le aree occidentali e settentrionali, con la quota neve che si abbasserà fino a 1100/1200 metri, localmente anche al di sotto, grazie all’azione del forte vento di ponente e maestrale. Questa intensa ventilazione si attenuerà entro venerdì, quando è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche e un aumento delle temperature.

Da clima primaverile a clima invernale

Il meteo si fa più dinamico. I primi segnali di cambiamento si avvertiranno tra stasera e stanotte, con l’attivazione di correnti meridionali via via più tese. I venti da sud persisteranno per tutta la prima parte di mercoledì, causando un aumento delle temperature che potrebbero raggiungere i +20°C sul comparto settentrionale. La nuvolosità aumenterà gradualmente e nel pomeriggio è previsto l’arrivo del fronte freddo, con piogge, qualche temporale da ovest verso est e un successivo calo termico, accompagnato dalla rotazione delle correnti a ponente.