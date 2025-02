Capaci in lutto: Giuseppe Tabascio muore il giorno del suo 43esimo compleanno

Un’ombra di dolore si è abbattuta sulla comunità di Capaci e Isola delle Femmine per la scomparsa prematura di Giuseppe Tabascio, stroncato da una malattia nel giorno del suo 43esimo compleanno. Ricordato per il suo sorriso luminoso e la sua innata bontà, Giuseppe ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Addio a un “ragazzo solare e perbene”

Amici e conoscenti lo descrivono come una persona solare e perbene, esprimendo incredulità e sgomento per la sua improvvisa dipartita. “La vita è ingiusta”, commentano in molti, sottolineando la tragedia di una vita spezzata troppo presto. Giuseppe, residente a Isola delle Femmine, era un volto amato e stimato nella comunità.

L’ultimo saluto a Isola delle Femmine

Le esequie di Giuseppe Tabascio si terranno domani, martedì 25 febbraio, alle ore 9:00 presso la Chiesa Madre di Isola delle Femmine. Un’occasione per la comunità di riunirsi e dare l’ultimo saluto a un amico, un fratello, un figlio.

Il ricordo commosso di amici e familiari

Gli amici di una vita di Giuseppe esprimono il loro dolore e la loro incredulità. “Abbiamo condiviso tutto, siamo cresciuti insieme”, ricordano con affetto, sottolineando il vuoto incolmabile lasciato dalla sua scomparsa. “Se ne vanno sempre le persone migliori”, aggiungono, ricordando il suo sorriso indimenticabile.

Un compleanno in cielo

Particolarmente toccanti le parole del cognato, che ricorda il giorno del compleanno di Giuseppe come il giorno scelto per “festeggiare con nostro Gesù”. Un messaggio di cordoglio e di conforto per la famiglia Tabascio, profondamente colpita da questa grave perdita.