Vinti 500 mila euro a Palermo, punto Snai fortunato

La fortuna sorride in Sicilia, questa volta a Palermo. Ha vinto la somma di 500.000 euro acquistando un gratta e vinci “Numerissimi” da 5 euro in un punto Snai situato in via Antonio de Saliba, a pochi passi da piazzale Lennon.

La notizia della vincita ha suscito grande curiosità tra gli abitanti del quartiere, che ora si interrogano sull’identità del misterioso vincitore. Non sarà facile risalire al vincitore: il biglietto vincente è uno dei soli cinque in circolazione su una totale di 38 milioni e 400 mila biglietti venduti, tutti con un premio massimo di 500.000 euro.