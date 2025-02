Panico a Palermo: bambino di 5 anni si perde, ritrovato grazie alla polizia

Momenti di angoscia per una famiglia di turisti a Palermo: bambino di 5 anni si perde, ma viene ritrovato grazie al pronto intervento della polizia

Una famiglia straniera in vacanza a Palermo ha vissuto momenti di terrore quando il loro figlio di 5 anni si è smarrito nei pressi della Cattedrale. La madre, in preda al panico, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Questura di Palermo in Corso Vittorio Emanuele.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, allertando altre pattuglie e la Centrale Operativa. La mobilitazione ha coinvolto anche i cittadini, contribuendo al ritrovamento del piccolo.

Il bambino è stato ritrovato sano e salvo da una pattuglia del Commissariato “Oreto Stazione” nei pressi di Porta Felice. Gli agenti lo hanno rassicurato e ricongiunto alla madre, sollevata e grata per il tempestivo intervento.