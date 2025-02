Allerta meteo Sicilia, arrivano pioggia e neve in montagna

Previsioni meteo per il weekend di San Valentino in Sicilia: pioggia, neve e calo delle temperature

Un’improvvisa goccia fredda in arrivo sul Nord Italia perturberà il tempo del prossimo fine settimana anche in Sicilia, portando piogge diffuse e un calo delle temperature. Questo fenomeno meteorologico, causato da un’area di bassa pressione che si isola a nord delle Alpi, richiamerà aria fredda sia in quota che a 850 hPa, influenzando anche le condizioni meteo sull’isola. La goccia fredda si sposterà poi verso il Tirreno, generando un vortice di bassa pressione che, entro sabato, si posizionerà sul basso Tirreno per poi allontanarsi definitivamente verso lo Ionio domenica. Questo vortice influenzerà direttamente il tempo in Sicilia.

Piogge diffuse e neve in montagna in Sicilia

Sabato sarà la giornata con le precipitazioni più intense, a partire dai settori occidentali della Sicilia. Si prevedono accumuli tra i 10 e i 20 mm su gran parte dell’isola, con il settore sud-orientale meno interessato dalle piogge. Nel pomeriggio di sabato è previsto l’arrivo di aria più fredda, con temperature a 850 hPa tra 0 e -1°C. Questo ulteriore calo termico abbasserà la quota neve, portandola sui 1300-1400 metri sui settori occidentali e settentrionali della Sicilia, con possibili nevicate oltre i 1000-1100 metri.

Previsioni meteo nel dettaglio per la Sicilia

Leggi anche Meteo Sicilia: fronte freddo in arrivo da Nord Europa

Venerdì 14 febbraio, San Valentino, si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso al mattino in Sicilia. Dal pomeriggio, però, l’instabilità aumenterà sui settori centro-settentrionali dell’isola, con possibili isolati rovesci di debole intensità. Le temperature rimarranno stazionarie, in linea con le medie stagionali. Venti di libeccio moderati e mari mossi.

Sabato 15 febbraio vedrà un cielo nuvoloso o coperto sulla Sicilia con piogge diffuse, soprattutto sui settori occidentali. Dal tardo pomeriggio, schiarite a sud, mentre rovesci sparsi, anche nevosi oltre i 1000-1100 metri, persisteranno sui settori occidentali e settentrionali dell’isola. Temperature in calo dal pomeriggio, con valori inferiori alle medie stagionali. Venti di maestrale moderati e mari mossi, molto mossi i bacini occidentali.

Domenica 16 febbraio inizierà con cielo nuvoloso o coperto sulla Sicilia e possibili rovesci residui sui settori occidentali e settentrionali. Nel corso della giornata, schiarite progressivamente più ampie a partire da sud, mentre la nuvolosità persisterà a nord, ma con fenomeni in esaurimento. Temperature in lieve rialzo nelle massime, stazionarie nelle minime, in generale vicine alle medie stagionali. Venti di tramontana deboli o moderati e mari mossi.