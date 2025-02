Il talento siciliano (di Misilmeri) brilla a Sanremo con Aurora Bellomia

Sanremo si tinge di talento siciliano grazie ad Aurora Bellomia! La giovane cantante Misilmerese, allieva di canto moderno presso la prestigiosa Accademia Sicily Music Academy curata dal M° Davide Cutrona, si esibirà domani sul palco di Casa Sanremo, portando con sé un suo inedito e il cuore pulsante della sua terra.

La vittoria a “Una Voce per Monreale” apre le porte del Festival

Aurora ha guadagnato questa straordinaria opportunità grazie alla vittoria del noto concorso regionale “Una Voce per Monreale”. La scorsa estate, ha conquistato il primo posto, dimostrando una tecnica impeccabile e un’interpretazione capace di emozionare pubblico e giuria. Questo successo le ha spalancato le porte della kermesse Sanremese, trampolino di lancio per molti giovani talenti della musica italiana.

L’orgoglio dell’Accademia Sicily Music Academy

Grande la soddisfazione del direttore dell’Accademia, Davide Cutrona, che ha commentato così il traguardo della sua allieva: “Aurora è la dimostrazione che il talento, unito alla dedizione e allo studio, può portare lontano. Vederla su un palco così prestigioso è motivo di orgoglio per tutta la nostra accademia e non solo, anche per Misilmeri! Il suo viaggio è appena iniziato, e siamo certi che questo sia solo il primo di tanti traguardi importanti. Dispiace per le altre 2 allieve che purtroppo per motivi differenti non sono potute partire per Sanremo ma è solo l’inizio di un grande percorso…”

Sicily Music Academy: un centro di alta formazione musicale

La Sicily Music Academy, l’accademia che cura Aurora, è un centro di alta formazione musicale con sede in Misilmeri e Monreale, una delle poche realtà con due sedi in Sicilia. L’accademia è un punto di riferimento per la crescita artistica di giovani promesse, offrendo percorsi formativi di alto livello che seguono l’alunno dall’inizio fino all’immissione nel mondo del lavoro. Grazie ai suoi percorsi certificati TRINITY COLLEGE LONDON e all’etichetta discografica indipendente Sicily Music Studio Record Label, dedicata alla produzione del talento e di prodotti discografici, l’Accademia garantisce ai suoi studenti una preparazione completa e professionale.

L’attesa per l’esibizione a Casa Sanremo

L’attesa è alle stelle per la sua esibizione a Casa Sanremo, che si preannuncia carica di emozione e passione. La Sicilia musicale si fa sentire forte e chiara: Aurora Bellomia è pronta a brillare.