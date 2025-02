La Polizia Municipale di Carini ritira 10 patenti per uso del cellulare alla guida

Guidano con il cellulare in mano, stangata a Carini: ritirate 10 patenti

Dieci automobilisti a Carini si sono visti ritirare la patente dalla Polizia Municipale per aver utilizzato il cellulare durante la guida. Le sanzioni, che ammontano a 2.500 euro complessivamente, sono state applicate in base all’articolo 173 del nuovo Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre.

Incidenti e distrazioni al centro dell’attenzione

Il comandante Marco Venuti ha sottolineato la frequenza di incidenti stradali la cui dinamica risulta difficile da ricostruire, probabilmente a causa di distrazioni dovute all’uso del telefono durante la guida. Per questo motivo, i controlli da parte della Polizia Municipale continueranno nei prossimi mesi.

Oltre 1.300 verbali elevati nel 2025

Nel corso del 2025, la Polizia Municipale di Carini ha elevato 1.310 verbali per diverse infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, la circolazione contromano, il parcheggio in divieto di sosta, in aree riservate ai disabili, sui marciapiedi e il mancato pagamento della sosta nelle strisce blu.