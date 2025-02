Sicilia, i numeri premiano la strategia sul turismo: presenze a +11% e podio reputazionale

«I dati sulle presenze presentati ieri alla Bit di Milano e il riconoscimento ottenuto nella classifica sulla reputazione turistica delle Regioni, realizzata da Demoskopika, confermano ciò che già sapevamo: la Sicilia è una destinazione in forte crescita e sempre più apprezzata da turisti e viaggiatori di tutto il mondo, con un incremento dell’11,1%, rispetto alla media nazionale del 3,7%. Un risultato straordinario che premia il grande lavoro svolto in questi anni dal mio governo». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che proprio ieri in una conferenza stampa alla Borsa internazionale del turismo ha reso noti i dati delle presenze turistiche nell’Isola nel 2024 e illustrato le nuove strategie messe in campo dal governo per intensificare sempre di più la destagionalizzazione del turismo.

Leggi anche Pantelleria, nuova rotta per il turismo dal centro Italia

«L’ingresso della Sicilia sul podio della classifica di Demoskopika per reputazione turistica, accanto a realtà consolidate come Toscana e Trentino Alto Adige – prosegue Schifani – è un’ulteriore prova del valore della nostra offerta. Dalle nostre bellezze naturali e culturali all’eccellenza della nostra enogastronomia e ospitalità, tutto concorre a rendere la Sicilia una meta sempre più attrattiva. Questo successo non è casuale, ma frutto di strategie mirate, investimenti nella promozione, valorizzazione del patrimonio e miglioramento della qualità dei servizi. Continueremo su questa strada con determinazione, consapevoli che la crescita del turismo rappresenta un volano essenziale per l’economia della nostra regione. La Sicilia è oggi più forte, più competitiva e più ambita che mai».