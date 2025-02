Biologi di Sicilia formano professionisti sanitari, successo per il corso prelievi a Mazara del Vallo

Il primo corso di prelievi nel territorio trapanese, organizzato dall’Ordine dei Biologi della Sicilia, si è concluso con grande partecipazione presso la sede dell’Ospedale Abate Ajello di Mazara del Vallo. L’evento è stato realizzato grazie all’impegno dei consiglieri Dott. Giovanni Polizzi e Dott.ssa Stefania Ajello.

Il commento del Dott Giovanni Polizzi: Il corso ha affrontato in modo approfondito una delle fasi più critiche e delicate della medicina di laboratorio: la fase pre-analitica. Questo momento, infatti, rappresenta una delle fasi con il più alto rischio di errori, che può compromettere l’intero processo diagnostico. L’importanza di una corretta gestione dei prelievi è stata messa in evidenza, non solo per garantire l’affidabilità dei risultati, ma anche per tutelare la sicurezza e la salute dei pazienti.

La presenza di un parterre di relatori di altissimo livello, composto da esperti del settore, ha reso questo evento ancora più significativo. Grazie alla partecipazione di figure di spicco nel campo della Patologia Clinica, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche cruciali attraverso un confronto diretto con professionisti di grande esperienza. Il livello di competenza dei relatori ha arricchito notevolmente il dibattito, consentendo di esplorare in dettaglio gli aspetti più complessi della fase pre-analitica e le migliori pratiche per minimizzare i rischi associati.

Il corso ha visto una notevole partecipazione di professionisti del settore, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su tecniche avanzate, best practices e soluzioni per migliorare la qualità dei prelievi e la gestione del laboratorio. Il feedback ricevuto dai partecipanti ha evidenziato l’interesse e l’utilità dell’iniziativa, confermando la necessità di ulteriori momenti di aggiornamento su tematiche cruciali per la qualità dei servizi in ambito sanitario.

Questo evento segna un passo importante nella formazione e aggiornamento professionale dei biologi e degli operatori sanitari della regione, promuovendo un maggiore livello di competenza e consapevolezza nelle pratiche quotidiane di laboratorio. Inoltre, la grande affluenza e l’entusiasmo mostrato dai partecipanti testimoniano l’importanza di organizzare eventi di questa natura, che rispondono a una crescente esigenza di aggiornamento e formazione nel nostro settore. La costante evoluzione delle tecnologie e delle metodologie diagnostiche rende, infatti, essenziale che i professionisti della salute siano sempre al passo con i cambiamenti, per garantire un servizio di alta qualità e un’assistenza sempre più mirata e sicura per i pazienti. Infine, Desidero esprimere un sentito ringraziamento al nostro presidente, il prof. Pitruzzella, e al nostro segretario, il dott. Li Causi, per il loro prezioso supporto e per l’incessante impegno che mettono al servizio della nostra professione. La loro guida, sempre attenta e competente, è stata fondamentale per il buon esito di questo evento e per il continuo sviluppo delle nostre attività.