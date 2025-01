Allerta Meteo Sicilia: vortice afro-mediterraneo nel weekend

La Sicilia si prepara ad affrontare un altro weekend caratterizzato da un vortice afro-mediterraneo che porterà piogge diffuse su tutta l’isola. Le precipitazioni, attese a partire da sabato sera e per tutta la giornata di domenica, interesseranno in particolare i settori meridionali e orientali della regione. Si prevede un’attenuazione dei fenomeni rispetto alle previsioni iniziali, soprattutto per quanto riguarda l’intensità dei venti. Nonostante ciò, gli accumuli di pioggia potrebbero essere comunque consistenti. Ulteriori aggiornamenti previsti per domani definiranno con maggiore precisione la posizione del minimo depressionario e, di conseguenza, le aree maggiormente interessate dalle precipitazioni.

Il calo delle temperature previsto per il fine settimana non sarà particolarmente accentuato grazie alla presenza di venti di scirocco, che potrebbero raggiungere anche forte intensità. Le temperature, prima di sabato, saranno leggermente superiori alle medie del periodo. Dopo il peggioramento meteo di sabato, ci sarà un calo termico. Sulle zone di alta montagna, le precipitazioni nevose sono attese a quote intorno ai 1800 metri.

Il vortice ciclonico afro-mediterraneo, in formazione nel weekend con picco di intensità previsto per domenica, insisterà sulla Sicilia anche nella giornata di lunedì, portando probabilmente ulteriori precipitazioni, in particolare sui settori occidentali dell’isola.