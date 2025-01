Allerta meteo Sicilia: doppio colpo in arrivo

Ancora allerta meteo gialla in Sicilia per tutta la giornata di oggi e per domani per la provincia di Messina. Lo dice il consueto bollettino della Protezione civile regionale siciliana.

Per oggi, recita la nota del dipartimento, piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con

quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Sicilia orientale. Domani 30 gennaio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con

quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati, sulla Sicilia nord-orientale tirrenica. Sarà quindi allerta meteo gialla solo in questa zona.

Cosa riservano i prossimi giorni? La Sicilia si prepara ad affrontare un periodo meteorologicamente instabile, caratterizzato dall’arrivo di due distinte perturbazioni. La prima, già attiva dalla notte scorsa, sta interessando il settore centro-occidentale dell’isola con precipitazioni di intensità variabile, da deboli a moderate. Nel corso della giornata, questo sistema perturbato si sposterà verso est, portando un peggioramento delle condizioni meteo lungo il settore centro-orientale, con piogge diffuse e possibilità di temporali localizzati. Un miglioramento è atteso in serata, a partire dalla Sicilia occidentale, con un progressivo aumento delle schiarite.

Breve tregua Giovedì, ma nuova perturbazione in agguato

Giovedì si prevede una temporanea tregua, con un generale miglioramento del tempo e ampie schiarite su tutta l’isola. Residui annuvolamenti potrebbero persistere lungo il settore tirrenico, con possibilità di qualche isolato fenomeno, ma in progressivo esaurimento. L’attenzione si sposta però su una seconda perturbazione, attualmente localizzata sull’Europa occidentale. Questa si dirigerà verso il Nord Africa, dove contribuirà alla formazione di una circolazione depressionaria.

Weekend all’insegna dell’instabilità, venti di Scirocco in rinforzo

Nel fine settimana, questa area di bassa pressione si avvicinerà alla Sicilia, determinando un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, a partire dai settori meridionale e orientale. L’arrivo della bassa pressione attiverà correnti sciroccali umide e instabili che, da venerdì, investiranno l’isola, in particolare il settore ionico, con precipitazioni da deboli a moderate. Sabato le piogge tenderanno ad intensificarsi e a persistere, interessando anche il settore sud-occidentale nel corso del pomeriggio. Da venerdì, inoltre, i venti di Scirocco si intensificheranno, rendendo il Canale di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in calo oggi, poi in aumento

Le temperature odierne saranno in sensibile calo rispetto a ieri, ma sono previste in nuovo aumento tra giovedì e venerdì, a causa dell’afflusso di aria calda portata dai venti di Scirocco. Il weekend, quindi, si preannuncia all’insegna dell’instabilità, con piogge, temporali e venti intensi, in un contesto termico relativamente mite per il periodo.