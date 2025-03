Deichmann apre nuovo store a Palermo in via Roma, nel prestigioso Palazzo Monteleone. Il restauro conserva il patrimonio artistico

Deichmann arriva in via Roma, apertura in un gioiello di Palermo

L’azienda Deichmann, uno dei principali rivenditori di calzature in Europa, ha inaugurato giovedì 12 dicembre un nuovo punto vendita a Palermo, all’interno dello storico Palazzo Monteleone, in via Roma. Questo edificio, un tempo sede del Credito Italiano e dimora dell’aristocrazia siciliana, situato tra Piazzetta Due Palme e via Monteleone, è stato oggetto di un’importante opera di riqualificazione per ospitare il nuovo store. Deichmann lo definisce “uno dei suoi negozi più belli”.

Un restauro rispettoso del patrimonio artistico e culturale

Il progetto di ristrutturazione ha posto particolare attenzione alla conservazione del patrimonio artistico e culturale dell’edificio. La struttura architettonica, sia interna che esterna, è stata mantenuta intatta, valorizzandone gli elementi più significativi. L’ampio soffitto della sala centrale, finemente decorato, è stato lasciato a vista e ulteriormente esaltato da un nuovo sistema di illuminazione. I tre rosoni centrali del soffitto sono stati accuratamente puliti per consentire il passaggio della luce naturale. Anche all’esterno dell’edificio sono stati effettuati interventi di restauro, come il recupero di un capitello lapideo e il consolidamento di una parte del cornicione. L’insegna Deichmann è stata integrata in una delle edicole di marmo presenti sulla facciata, nel pieno rispetto dei vincoli architettonici.

Il quinto store a Palermo e il ventesimo in Sicilia

Con l’apertura di questo nuovo punto vendita in via Roma, Deichmann consolida la sua presenza a Palermo, dove sono già presenti altri quattro negozi situati in via Notarbartolo, via Ugo La Malfa, corso Finocchiaro Aprile e nel Centro Commerciale La Torre. Questo store rappresenta il quinto nella città e il ventesimo in tutta la Sicilia, a conferma dell’importanza strategica del territorio per l’azienda.

Via Roma torna ad essere la “via dello shopping”

L’arrivo di Deichmann in via Roma testimonia il rinnovato interesse dei grandi marchi per questa storica strada commerciale di Palermo. Dopo anni di declino, via Roma sta tornando ad essere un punto di riferimento per lo shopping, grazie anche all’arrivo di altri importanti brand come Burger King, che aprirà un fast food proprio accanto al nuovo negozio di calzature, e KFC, già presente in piazza San Domenico.

Il ruolo della nuova normativa regionale

Questo ritorno dei grandi marchi è stato reso possibile da una nuova normativa approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) nel gennaio 2024, che ha aumentato la superficie consentita per i negozi nei centri storici delle città. In passato, i limiti di quadratura imposti dalla legislazione regionale avevano scoraggiato gli investimenti di molti grandi marchi a Palermo e in altre città siciliane. La nuova normativa ha quindi creato le condizioni per un’inversione di tendenza, favorendo il ritorno degli investimenti e la rivitalizzazione delle aree commerciali del centro storico.