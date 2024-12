Spaventoso incidente tra Palermo e Monreale, tre auto coinvolte e due feriti

Incidente stradale questa mattina in via Olio di Lino, arteria che collega Monreale al capoluogo siciliano. Tre le vetture coinvolte: una Opel Astra, una Volkswagen Polo e una Lancia Ypsilon. L’impatto è avvenuto intorno alle 7:30.

Due feriti

Due i feriti: un giovane, conducente della Volkswagen Polo, e una persona anziana alla guida della Lancia Ypsilon.

Dinamica dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la Opel Astra abbia tamponato la Volkswagen Polo, causandone la perdita di controllo e il conseguente impatto con la Lancia Ypsilon che proveniva dalla direzione opposta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ditte Ludovico Giurintano per la rimozione dei veicoli e Interventa per il ripristino del manto stradale. Non si è reso necessario l’intervento delle autorità.